CPV, Francisco Mora: “Foi um fim de semana memorável”

Começou da melhor forma a época para Francisco Mora que foi a Portimão “limpar” tudo, com o seu colega de equipa Francisco Abreu.

Num evento que, seis anos depois, marcou o regresso do piloto a um carro da categoria GT, Francisco Mora mostrou rapidamente uma boa adaptação à nova máquina, um Porsche 911 GT3 Cup. Um à-vontade espelhado com a Pole Position para a Corrida 1, alcançada na sexta-feira, e o melhor tempo do dia no cômputo das duas sessões de qualificação.

No sábado, o piloto viria a dar continuidade ao bom desempenho e, partindo da linha da frente, liderou do princípio ao fim a Corrida 1, que venceu assinando a melhor volta. “Senti-me sempre bem e fico muito feliz com este resultado, no início de uma época em que o objetivo é o título”, confessou. Um feito repetido pelo seu companheiro de equipa, Francisco Abreu, na Corrida 2: “Está de parabéns. É um grande piloto e mais uma vez mostrou-o. É muito bom estarmos juntos neste desafio.”

Já para este domingo, estava reservada a Corrida 3, a derradeira do fim de semana, com 45 minutos de duração e troca de pilotos. Francisco Mora assumiu a arranque ao volante do Porsche 911 GT3 Cup e imprimiu um ritmo forte desde início, o que lhe permitiu distanciar-se da concorrência e entregar o carro ao companheiro de equipa na frente. Uma posição que Francisco Abreu manteve, cruzando a meta no primeiro lugar. O corolário de jornada que deixou o piloto radiante: “Foi um fim de semana memorável. É um prazer descobrir e explorar todo o potencial do Porsche em pista, e a cada volta senti-me mais adaptado. É um começo de ano incrível e é um privilégio partilhar este sentimento com o Francisco Abreu, um grande amigo, e inserido numa estrutura fantástica como a Veloso Motorsport, a quem muito agradeço o trabalho irrepreensível ao longo de todo o fim de semana.”

Francisco Mora volta à ação entre 25 a 27 de julho, com a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade, no Circuito de Vila Real.