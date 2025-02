CPV: Francisco Mora é o escolhido da Toyota. Falta apenas o seu colega de equipa (áudio)

Em 2024, a Toyota destacou-se na velocidade nacional e ibérica com a introdução do GR Supra GT4 Evo no Campeonato de Portugal de Velocidade, Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE. A TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal, conquistou uma vitória e dois pódios. Além disso, a Speedy Motorsport venceu os títulos português, espanhol e ibérico de GT com o GR Supra GT4 Evo. Em 2025, a aposta é reforçada, com Francisco Mora ao volante de um carro da equipa, enquanto o segundo piloto será anunciado em breve.

Toyota presente em três competições nacionais

O projeto TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal foi apresentado hoje no Estoril, com três carros nipónicos prontos para representar a marca e o seu importador em Portugal. No TT, João Ramos e Jorge Carvalho irão tentar chegar novamente aos títulos, tal como Kris Meeke e Stuart Loudon no CPR. Na velocidade, o alinhamento de pilotos ainda não está fechado, mas já conta com um nome de peso: Francisco Mora é a aposta da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal para a temporada 2025.

Mora quer regressar aos títulos com a Toyota

Mora dispensa apresentações no panorama da velocidade nacional. A conquistar títulos desde 2015, mora impôs-se nos TCR e nos GT tendo também vencido a Porsche Sprint Challenge. Em 2024 foi vice-campeão e em 2025 assume um novo desafio com a Toyota.

Na apresentação aos media, Mora agradeceu à TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal e, em especial, a José Pedro Fontes, que foi um dos principais responsáveis por esta mudança e apontou o título como o principal objetivo para esta temporada:

“Conheço o potencial do carro e sofri com isso no ano passado, em que acabei por ficar em segundo, fruto da capacidade e da qualidade do carro. Esta foi também uma das razões para aceitar este desafio. No final, se Deus quiser e se a época correr bem, espero subir um lugar e ser campeão, que é a minha principal motivação. O ano passado acabou por não correr conforme as minhas expectativas, e este ano claramente o objetivo é alcançar o campeonato”.

Vila Real pode ser jornada decisiva

Analisando o calendário para 2025, Francisco Mora aponta Vila Real como a jornada decisiva do campeonato, apesar de ser apenas a segunda jornada do CPV. A exigência e a especificidade do circuito citadino podem decidir quem fica mais próximo do título:

“O campeonato é basicamente o mesmo, muda aqui um bocadinho a ordem e acrescenta Vila Real, que é provavelmente a prova mais exigente e vai ser a prova mais difícil. Na minha opinião, vai decidir, ainda que seja apenas a segunda prova, o destino do campeonato. Quem tiver um mau fim de semana em Vila Real, pode já não conseguir recuperar o longo do campeonato. Eu gosto muito de Vila Real, mas sendo a pista mais difícil, pode ter efetivamente um papel decisivo no Campeonato”.

Colega de equipa por definir

Quanto ao colega de equipa de Mora, ainda não está fechado e a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal espera ter novidades nas próximas semanas. Para já, foco de Mora é ter o primeiro contacto com o carro, algo que ainda não está agendado, mas que espera que aconteça o mais brevemente possível. O teste coletivo do CPV / Iberian Supercars, está marcado para 21 e 22 de março, no Estoril.