CPV, Francisco Mora: “Desde 2015 que não conduzo um GT, por isso vai ser um bom desafio”

Francisco Mora abre um novo capítulo em 2021 e depois de vários anos a competir de TCR, regressa aos GT.

O piloto irá estar aos comandos de um Porsche GT3 Cup 4.0, com o qual espera atingir os sucessos desejados:

“Desde 2015 que não conduzo um GT, por isso vai ser um bom desafio”, afirmou, acrescentando: “Gostei bastante do carro no curto contacto que tive, no Circuito Vasco Sameiro, que não é a pista ideal para um veículo com estas características. O Porsche tem uma grande disponibilidade de potência e um excelente comportamento em curva. Fiquei muito agradado e senti uma rápida adaptação.

Quanto à preparação e assistência do Porsche 911 GT3 Cup, a escolha recaiu na Veloso Motorsport: “É uma equipa muito profissional, que conheço muito bem e que nos dá todas as garantias para cumprirmos os nossos objetivos.”

Com um calendário de quatro corridas pela frente, com duas passagens por Portimão e deslocações ao Estoril e a Vila Real, o objetivo da equipa está definido: “É uma competição exigente, com uma forte concorrência, mas a meta é evoluir ao longo do ano e alcançar a vitória no campeonato. Não será fácil, mas acredito que está ao nosso alcance”, referiu Francisco Mora.

A época arranca já nos próximos dias 1 e 2 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, num evento que integra o fim de semana do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. “Será obviamente uma jornada com um sabor especial, em que estaremos inseridos num momento marcante para o automobilismo nacional”, salientou Francisco Mora.