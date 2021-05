CPV: Francisco Mora começa ano em grande

A primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, com o apoio da Porsche Ibérica e Pirelli, decorreu hoje no Autódromo Internacional do Algarve englobada no programa do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, com o aliciante de transmissão em direto na Sport TV e na Eleven.

A prova começou com Francisco Mora na “pole postion” e no arranque, o piloto da Veloso Motorsport aproveitou a vantagem e curvar em primeiro no final da reta da meta.

Mora começou a afastar-se e parecia que a conversa sobre o vencedor estava acabada, mas no meio do pelotão nasciam lutas para quase todas as posições. Saindo do sexto lugar, Paulo Pinheiro encetou recuperação que o levou a encostar-se a José Monroy. A luta entre os dois foi muito interessante, com o piloto da Parkalgar Racing Team a exibir o seu profundo conhecimento da pista para superar Monroy e ficar com o quarto lugar. Mas com o olhar fixo no terceiro lugar ocupado pelo jovem Mariano Pires.

Mais atrás, um desentendimento entre Manuel Castro e Rafael Lobato, levou a um pião do primeiro, acabando por recolher às boxes com um problema no eixo traseiro do Porsche 997 GT3 Cup. O CUPRA TCR de Lobato prosseguiu sem problemas. Entretanto, Kai Uwe Lauer (Ferarri 458 Challenge) tentava trepar na classificação e depois de passar por Ondrej

Krupka (Skoda Octavia) tentou a aproximação a José Maria Marreiros. Porém, o jovem de 19 anos que nunca tinha competido com um carro tão potente como o Porsche Cayman GT4, esteve irrepreensível e suportou a pressão do alemão e ganhou a categoria GT Light na frente de Fred Blok (Mercedes AMG GT4).

Quanto tudo parecia decidido, eis que Jean-Roch Piat faz um pião no topo da “Craig Jones” e fica parado no corretor de saída da curva. O francês não conseguiu colocar o carro em funcionamento e Pedro Silva (Audi RS3 LMS TCR) quase que acertava no Porsche imobilizado. A entrada em pista do Safety Car foi inevitável e o que parecia certo… deixou de estar.

O pelotão foi todo reunido, uma vez mais, e retirado o carro de Piat, a prova recomeçou a pouco minutos do final. Francisco Mora conseguiu fugir a

Thomas Biaggi (Ferrari 458 Challenge), que teve de usar toda a sua experiência para não perder o segundo lugar para… Paulo Pinheiro. O piloto algarvio fez um excelente recomeço e surpreendeu Mariano Pires e José Monroy. Começava aqui uma luta intensa pela terceira posição que acabou com Mariano Pires em terceiro, José Monroy em quarto e Paulo Pinheiro na escapatória! O piloto do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 foi surpreendido pela travagem de Mariano Pires no topo da “Craig Jones” e para evitar o toque, desviou-se e perdeu o controlo do carro. Era o final da corrida para Paulo Pinheiro.

Contas feitas, a vitória sorriu a Francisco Mora (Porsche 991 GT3 Cup 4.0), que ganhou a corrida à geral e o Campeonato de Portugal de Velocidade GT, seguido de Thomas Biaggi (Ferrari 458 Challenge) e de Mariano Pires

(Porsche 991 GT3 Cup 3.8). Na categoria GT Light, vitória para José Maria Marreiros (Porsche Cayman GT4) na frente de Fred Blok (Mercedes AMG GT4). Entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos, Rafael Lobato (CUPRA TCR) foi o vencedor, seguido de Ondrej Krupka (Skoda Octavia) e Manuel Leão (Skoda Octavia).

A segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV com o apoio da Porsche Ibérica e da Pirelli, acontecerá hoje às 17.30 e terá transmissão em direto na Sport TV e na Eleven.