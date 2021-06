CPV: Francisco Abreu vence primeira corrida | AutoSport

Francisco Abreu foi o venceu a primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV. O piloto do Porsche #26 levou a melhor face à concorrência e somou a segunda vitória em corridas a solo, terceira este ano.

A largada foi animada, com Abreu em luta com Paulo Pinheiro e Mariano Pires, mas foi mesmo Abreu a ficar na frente com Pires em segundo e Pinheiro em terceiro. No entanto, a luta pelo segundo lugar animou e Pires perdeu o lugar, caindo para o último lugar do pódio, com Pinheiro a instalar-se na segunda posição. Os lugares na frente não sofreram mais alterações, apesar de Mariano Pires ter tentado ainda um ataque final, sem sucesso.

Atrás a luta nos Turismos também estava renhida com Miguel Lobo e Pedro Silva em disputa com vantagem inicial para Silva. No entanto uma corrida de gestão de Lobo permitiu que nas últimas voltas conseguisse passar o Audi RS3 LMS conquistando assim a vitória, com Silva em segundo.

Na classe GT Light foi Manuel Correia a vencer. Depois de na primeira prova ter competido na GT Cup, Correia e Gonçalo Manahu foram colocados na classe GT Light, pois o 997 GT3 Cup equipara-se mais aos atuais GT4 do que aos 991 GT3 Cup. Esta mudança de classe permitiu um tratamento mais justo ao nível da performance e fez também que a dupla festejasse a primeira vitória nesta época.

Amanhã teremos mais duas corridas, uma sprint e outra de longa duração (45 min).