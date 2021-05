CPV: Francisco Abreu vence corrida 2

Francisco Abreu fez uma corrida aparte, com o piloto do Porsche GT3 Cup 4.0 a vencer de forma clara a segunda prova do dia.

O piloto da madeira fugiu da concorrência logo no arranque e nunca mais foi apanhado, gerindo o andamento da melhor forma. Mais atrás a lutas forma renhidas com Pedro Marreiros, Thomas Biagi e Rodrigo Almeida a tentarem assegurar um lugar no pódio. Biagi foi ultrapassado por Marreiros, que assumiu a vice-liderança mas a pressão de Biagi foi uma constante, com Almeida a estar sempre por perto. Marreiros conseguiu aguentar a pressão e manteve-se no segundo lugar, com Biagi a fechar o pódio.

Em Touring Car foi Miguel Lobo a vencer a prova, e em GT Light, Bernardo Pinheiro na sua estreia conseguiu uma vitória na sua classe.

Amanhã teremos a corrida de endurance, com 45 minutos de duração e uma paragem obrigatória nas boxes.