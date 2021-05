CPV, Francisco Abreu: “sabia que se fizesse um bom arranque teria meio caminho andado para a vitória”

Um excelente arranque de campeonato para Francisco Abreu, que repetiu o feito do seu colega de equipa Francisco Mora. A dupla de “Franciscos” venceu as duas primeiras corridas do ano, com Abreu a ter uma prova dominante.

Uma vitória que acabou por se tornar fácil ao fazer uma boa largada e ficar afastado da verdadeira luta sem quartel que aconteceu atrás de si. Foi ganhando vantagem e terminou com quase 15 segundos de vantagem.

Uma vitória muito saborosa no regresso à competição do piloto madeirense ao rubricar a “pole position”, assinar a volta mais rápida e levar para casa o troféu da vitória. Exatamente o mesmo que fez o seu companheiro de equipa.

“Preparei-me para uma luta intensa pela vitória, mas sabia que se fizesse um bom arranque teria meio caminho andado para a vitória. Tudo correu como o planeado, o Porsche 991 GT3 Cup 4.0 com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e do Clube Sport Marítimo, esteve impecável e a dada altura preferi poupar o carro e controlar o ritmo para chegar ao final sem sobressaltos. Duas vitórias, amanhã [hoje] será um dia diferente, mas acredito que temos todas as condições para vencer e dizer que começamos com o pé direito o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.”

A terceira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV irá realizar-se hoje às 10.40 e terá transmissão em direto na Sport TV e na Eleven.