CPV, Francisco Abreu: “pole-position acaba por premiar o nosso trabalho” | AutoSport

O objetivo da dupla Francisco Abreu/José Carlos Pires para o primeiro dia de competição da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do Supercars Endurance no Circuito de Jarama, passava por usar a sessão livre para colocar o BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport com a afinação certa para o traçado dos arredores de Madrid e lutar pela “pole position” para as duas corridas do segundo dia de competição.

José Carlos Pires ficou com o segundo tempo mais rápido da qualificação para a corrida 1, mas acabou por ficar na 3ª posição da grelha de partida depois de uma penalização. Já Francisco Abreu foi o mais rápido da qualificação para a corrida 2 com o tempo de 1:37.897s.

“Metade do caminho está percorrido! Conseguimos encontrar uma excelente afinação para o BMW M4 GT4 e a ‘pole-position’ acaba por premiar o nosso trabalho e da equipa. Para amanhã, o objetivo é claro: ganhar e tentar recuperar os pontos perdidos em Portimão”, explicou Francisco Abreu depois da conquista da pole position.

Para José Carlos Pires, foi um “objetivo metade cumprido pois não consegui a ‘pole position’. A penalização acabou por nos colocar na segunda fila da grelha de partida para a primeira corrida, mas isso não nos retira o foco na vitória, claramente o objetivo para as corridas de amanhã”.