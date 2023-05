CPV, Francisco Abreu faz dupla com José Carlos Pires: “vamos à luta pelo título” | AutoSport

Francisco Abreu está de regresso ao Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) no mesmo ano em que celebra 20 anos de carreira como piloto. Depois de conquistar o título de Espanha de GT (CER-GT) em 2022 ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup 4.0 tendo como companheiro de equipa Francisco Mora, o piloto madeirense volta ao CPV fazendo dupla com José Carlos Pires e tem como objetivo a reconquista do título nacional.

Abreu e Pires, que por sua vez foi campeão da Super Seven by Toyo Tires em 2022, estarão presentes na primeira jornada do CPV e do Iberian SuperCars que se disputa este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve aos comandos do BMW M4 GT4 operado pela Speedy Motorsport de Pedro Salvador e inscritos na categoria GT4 Pro.

“A conquista do título espanhol de GT foi muito importante porque ganho além-fronteiras, perante carros mais competitivos. Mas o regresso a Portugal esteve, sempre, em cima da mesa dependendo de um projeto interessante em termos competitivos e de acordo com as necessidades dos nossos patrocinadores”, afirmou Francisco Abreu antes da prova de estreia do CPV de 2023. “Surgiu a oportunidade de fazer duas competições e cumprir a estreia com a formação Speedy Motorsport do Pedro Salvador e vamos à luta pelo título na companhia de um piloto rápido e consistente, o José Carlos Pires. Serão cinco jornadas que vamos encarar com o maior profissionalismo e tendo inteira confiança nas capacidades técnicas e profissionais da minha nova equipa e na competitividade do BMW M4 GT4.”

José Carlos Pires afirma encarar “esta primeira participação no Campeonato de Portugal de Velocidade com um carro da categoria GT de forma confiante, embora com a humildade de quem se estreia com o BMW M4 GT4 que descobri nos testes que realizámos em Portimão. Naturalmente que vou dar o meu melhor com o conforto de ter a meu lado um piloto com provas dadas. Penso que eu e o Francisco Abreu fazemos uma dupla competitiva face aos muitos e bons pilotos inscritos no campeonato. O objetivo é, sempre, lutar pela vitória e o título estará, naturalmente, no nosso horizonte. Mas sempre com humildade confiando na excelência da equipa Speedy Motorsport que me acompanha há vários anos”. O programa oficial da ronda do Algarve Welcome Spring do Campeonato de Portugal de Velocidade inicia-se na sexta-feira com os treinos-livres (14h00), realizando-se a qualificação no sábado, às 11h05. As corridas serão realizadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ambas ser seguidas em direto. Estão inscritos 29 carros para a primeira ronda do CPV e Supercars Endurance.