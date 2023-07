CPV: Francisco Abreu e José Carlos Pires querem manter ímpeto | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade vai cumprir a sua terceira jornada nos dias 14 a 17 julho incluído no programa da 52ª edição do Circuito de Vila Real. Francisco Abreu e José Carlos Pires vão estar presentes ao volante do BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport.

Depois de um arranque de campeonato prejudicado por penalizações nas duas corridas realizadas no Autódromo Internacional do Algarve, a dupla de pilotos do BMW M4 GT4 esteve irrepreensível no traçado madrileno de Jarama. Venceram as duas corridas e, ainda, rubricaram a “pole position” e a volta mais rápida da segunda manga.

Contas feitas, na Categoria GT4 Pro, Francisco Abreu e José Carlos Pires estão no segundo lugar a seis pontos dos primeiros classificados. Por outro lado, na classificação absoluta do CPV, a dupla da Speedy Motorsport ocupa, igualmente, o segundo lugar a apenas 15 pontos dos líderes.

Francisco Abreu e José Carlos Pires vão para Vila Real com a forte disposição de manter o ímpeto vencedor e reforçar a sua candidatura ao título. Porém, a sua experiência diz que a “Bila” não é um traçado fácil e o mínimo erro paga-se, sempre, caro.

Portanto, os dois pilotos da Speedy Motorsport estão, tal como o BMW M4 GT4, preparados para uma luta intensa pelas primeiras posições, com os olhos postos nas vitórias. Mas, também, no campeonato, pois Vila Real marca o meio da competição que regressa, apenas, em outubro com uma prova em Jerez de La Frontera, finalizando a temporada no mês de novembro no Autódromo do Estoril.

As provas do Campeonato de Portugal de Velocidade têm transmissão, em direto, nas redes sociais da competição e no canal ABola TV.