CPV: Francisco Abreu e José Carlos Pires querem esquecer Portimão e vencer em Jarama | AutoSport

Francisco Abreu e José Carlos Pires mostraram um bom ritmo na primeira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do Supercars Endurance no Autódromo Internacional do Algarve, mas terminaram sem qualquer triunfo conquistado. Apesar de terem estado muito fortes aos comandos do novo BMW M4 GT na primeira jornada das competições, os dois pilotos chegam a Jarama no terceiro posto da classificação e querem somar o máximo de pontos possível e em busca das vitórias perdidas no Algarve.

A dupla da Speedy Motorsport conhece bem o traçado madrileno e por isso esperam uma rápida adaptação com o carro bávaro, estando unidos quanto ao objetivo para o fim de semana.

Para Francisco Abreu, “o resultado da primeira jornada do CPV e do Iberian Supercars foi, verdadeiramente, frustrante. Fomos rápidos, provamos a equilibrada dupla que eu e o José Carlos fizemos tudo e perdemos por detalhes que tiveram repercussões no resultado e na classificação dos dois campeonatos. É verdade que o que se passou em Portimão não belisca a ambição de sermos campeões, mas todos temos de elevar o nível para alcançarmos, já em Jarama, as vitórias que deixamos escapar no AIA. O conhecimento do circuito poderá ser uma mais-valia, mas acredito que o BMW M4 GT4 será a arma ideal para vencer e arrepiar caminho nos dois campeonatos.”

Já José Carlos Pires considera que “conseguimos retirar coisas positivas da nossa participação na primeira jornada do CPV e do Iberian Supercars. Verdade que apesar de ganhar em pista, não trouxemos para casa os troféus, mas mostramos uma dupla muito consistente, andamento suficiente para ganhar e um carro muito equilibrado e competitivo. O que sucedeu está no passado, todos temos de elevar mais o nível para regressar ao lugar mais alto do pódio e, desta feita, trazer para casa os pontos e os troféus de vencedores. O objetivo continua o mesmo: vencer e tentar ganhar os dois campeonatos quando se fizerem as contas em novembro.”

O programa oficial do Jarama Classic tem o seu início no sábado com os treinos-livres e com as qualificações, que tem o seu início às 15h20. As corridas realizam-se no domingo, a primeira às 10h15 e a segunda às 14h25, podendo ambas ser seguidas em directo nas redes sociais da competição e na A Bola TV.

Sábado

11h00 – 11h40 Treinos-Livres

15h20 – 15h35 Qualificação 1

15h40 – 15h55 Qualificação 2

Domingo

10h15 – 11h00 Corrida 1 (TV)

14h25 – 15h10 Corrida 2 (TV)