CPV: Francisco Abreu e José Carlos Pires focados no título | AutoSport

Francisco Abreu e José Carlos Pires vão estar presentes na última ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian SuperCars Endurance, que se disputa no Autódromo do Estoril nos dias 24 a 26 de novembro ao volante do BMW M4 GT4, assistido pela Speedy Motorsport.

Encontrando-se na frente da classificação das duas competições, a dupla Francisco Abreu e José Carlos Pires tem como objetivo manter o registo das provas anteriores do campeonato e, claro, selar a conquista dos dois títulos.

Olhando as contas do campeonato, tendo de deitar fora as duas piores pontuações da temporada, a dupla Francisco Abreu e José Carlos Pires necessita de cabeça fria para encontrar os resultados necessários para resolverem a questão do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian SuperCars Endurance a seu favor. Os pontos de bónus para as “pole position” e volta mais rápida poderão ser determinantes. Apesar disso, nada muda no objetivo final.

Francisco Abreu – “Mais um fim de semana de corridas num traçado que conhecemos muito bem e onde já ganhamos imensas vezes. Com as atuais contas do campeonato, teremos de ter cabeça fria para estar focados e, com compromisso de vitória, lutar pela primeira posição em cada corrida. O BMW M4 GT4 tem estado muito bem e tenho de cumprimentar os homens da Speedy Motorsport por nos entregar um carro sempre excelente. Estamos preparados e tudo iremos fazer para no final deste fim de semana de corridas possamos celebrar mais um título.”

José Carlos Pires – “Estamos perto do final da temporada e muito focados no nosso objetivo desde o primeiro dia, sermos Campeões de Portugal de Velocidade. Foi a isso que nos propusemos no início da época e aqui estamos, no final da temporada, a tentar cumprir esse objetivo. Naturalmente que respeitamos muito os nossos adversários – afinal são eles que dão lustro aos nossos sucessos – mas queremos acabar o ano em alta com vitórias no Autódromo do Estoril e, claro, celebrar a conquista do campeonato.”

Horário do Campeonato de Portugal de Velocidade – Estoril

Sexta-feira, 24 novembro

11.25 – 12.05 – Treinos Privados

14.30 – 15.10 – Treino Livre 1

Sábado, 25 de novembro

12.55 – 13.10 – Qualificação 1

13.15 – 13.30 – Qualificação 2

Domingo, 26 de novembro

09.40 – 10.25 – Corrida 1

14.35 – 15.20 -Corrida 2