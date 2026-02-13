CPV, FPAK Junior Team: Abertas as candidaturas

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) abriu as candidaturas ao FPAK Júnior Team Velocidade 2026, programa integrado no Campeonato de Portugal de Velocidade e destinado à formação de jovens pilotos.

Criada em 2023, a iniciativa tem servido de plataforma de lançamento para novos talentos do automobilismo nacional. A principal novidade para 2026 é a introdução do BMW M2 Racing, que substitui o anterior Ginetta G40 e passa a enquadrar-se na categoria de Turismos. O modelo, desenvolvido para troféus monomarca, dispõe de 313 cv, velocidade máxima de 270 km/h, suspensões derivadas da tecnologia GT3 da marca e sistema de travagem concebido pela M Sport.

Serão selecionados quatro pilotos, distribuídos por dois carros, para disputar quatro provas — oito corridas — no Autódromo Internacional do Algarve, Jarama, Jerez de la Frontera e Estoril. Podem candidatar-se jovens entre os 16 e os 25 anos, de qualquer disciplina do automobilismo ou karting, desde que não possuam licença internacional nem histórico em competições FIA de automobilismo. A participação em todas as jornadas do campeonato é obrigatória e as candidaturas devem ser enviadas até 28 de fevereiro de 2026.

O programa é financiado pela FPAK e pela Race Ready, ficando a cargo dos pilotos apenas pneus e seguro. Integrado na BMW M2 Cup Iberia, atribui prémios monetários por prova (1500€ para o vencedor, 750€ para o segundo classificado e 250€ para o terceiro) e a possibilidade de teste no BMW M4 GT4 EVO oficial da BMW Motorsport Espanha ao vencedor final.

Para Ni Amorim, o Presidente da FPAK: “O FPAK Júnior Team na velocidade à semelhança de outros, dá um passo em frente com a entrada dos BMW M2 na equação. O sucesso do projeto nos últimos anos permite este investimento que vai proporcionar aos jovens pilotos uma experiência mais ajustada aos dias de hoje. É uma nova era que agora começa com um forte envolvimento da FPAK e da Race Ready no fomento da modalidade junto dos mais jovens”.

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, aponta que: “nos últimos anos, a FPAK Junior Team de Velocidade tem-se afirmado como um verdadeiro viveiro de talento, com pilotos que crescem de forma consistente ao longo da época e saem preparados para enfrentar novos desafios em patamares superiores. Esse percurso tem sido visível nos vários jovens que, após esta etapa, deram o salto para categorias mais exigentes, tendo muitos deles subido à categoria GT4 ou GTC do Supercars Endurance. Este ano teremos um novo carro ao serviço do programa, o BMW M2 Racing, que, com as suas performances e com a competição que se verificará, consideramos ser um carro que ajudará os jovens pilotos a progredir e desenvolver-se de uma forma ainda mais efectiva”.