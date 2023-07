CPV, Fábio Mota sobre Vila Real: “Esta pista é muito especial e seletiva” | AutoSport

Fábio Mota vai estar aos comandos do Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports que divide com Bruno Pires no próximo fim de semana, para a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade, que terá como palco o Circuito de Vila Real.

Nas duas primeiras etapas da época – realizadas no Algarve e em Jarama – o piloto de Vila Nova de Gaia mostrou competitividade o que se traduziu num pódio conquistado e tem agora pela frente a 52ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, num palco com ligações afetivas para Fábio Mota.

“Gosto muito deste evento e do seu ambiente! Os vila-realenses são ávidos de automobilismo e demonstram isso bem na forma como apoiam os pilotos e como enchem as bancadas. Competi em todas as edições desde 2007, o que me permitiu criar laços de amizade com muitos dos locais. São três dias fantásticos em que as corridas são o catalisador de um grande convívio”, sublinhou o piloto.

O Circuito de Vila Real é um dos mais exigentes do calendário, obrigando a que pilotos e equipas estejam ao seu melhor nível para poderem enfrentar as ruas da cidade transmontana e Mota está consciente do desafio. “Esta pista é muito especial e seletiva, portanto, vamos ter de trabalhar desde o primeiro momento em que entremos em pista! A primeira sessão de treinos-livres será muito importante para entrar no ritmo, muito embora o asfalto evolua muito ao longo dos três dias e, no domingo, a pista estará muito mais rápida que na sexta-feira. Vamos dar o nosso melhor, pensamos que o nosso carro se poderá adaptar muito bem ao traçado, e esperamos conseguir bons resultados frente a uma oposição muito forte”, concluiu o gaiense.

O programa oficial da 52ª edição do Circuito de Vila Real tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres, realizando-se no sábado as qualificações e a primeira corrida (15h40). A segunda prova será disputada no domingo (16h10). Ambas as corridas podem ser seguidas nas redes sociais.