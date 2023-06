CPV, Fábio Mota: “Importante resolver as questões com os travões” | AutoSport

Fim-de-semana duro para Fábio Mota no Circuito de Jarama, na segunda joranda do Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, com diversas contrariedades técnicas e não só.



O piloto de Vila Nova de Gaia, depois de um início de temporada sólido, que incluiu um pódio, esperava subir o nível com a montagem do ABS no Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports.

No entanto, desde a sessão de testes, este novo componente criou problemas aos pilotos, resultando numa saída de pista logo no primeiro contacto com a pista e outra nos treinos-livres. Foi então decidido pela equipa inglesa desligar o sistema, mas os danos já estavam feitos, uma vez que Fábio Mota e o seu colega de equipa, Bruno Pires, realizaram as duas qualificações sem terem rodado consistentemente no exigente traçado de Jarama, o que os deixava em desvantagem. A partir daí foi tentar minimizar os estragos, como explicou Fábio Mota:



“Foi um fim-de-semana muito complicado! Eu estava engripado, o que não ajudou em nada, e tivemos problemas nos testes e nos treinos-livres, o que significou entrarmos para as qualificações sem muito tempo de pista, ressentindo-se os resultados. Num circuito em que as ultrapassagens são difíceis, na primeira corrida conseguimos o resultado possível. Na segunda poderíamos ir um pouco mais além, talvez o quarto posto na nossa divisão fosse possível, mas voltámos a ter questões com os travões. Foi desapontante”, afirmou Fábio Mota.



Não tem sido um início de temporada fácil para o piloto de Vila Nova de Gaia, mas este não desarma, estando determinado em encontrar a melhor forma de progredir. “Penso que, antes de mais, será importante resolver estas questões com os travões que nos tem custado performance e até algumas saídas de pista. Temos também de encontrar algum desempenho para podermos estarmos na luta pelos lugares que nos interessam. Vamos ter de trabalhar com a Tockwith Motorsports para verificarmos as melhores soluções. Temos de dar um passo em frente”, concluiu Fábio Mota.



A próxima etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade é a 52ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que se realiza de 14 a 16 de Julho.