CPV, Fábio Mota: “Esperávamos uma corrida complicada e foi o que aconteceu”

A jornada de Fábio Mota não começou da melhor forma, uma vez que questões com a repartição de travagem roubaram-lhe tempo de pista, o que foi determinante para que pudesse apanhar a mão ao Porsche 997 GT3 Cup da G2B Motorsport, acabando a sua qualificação no sexto lugar.

Fábio Mota rodou com pneus usados nas sua corrida e no final terminava no sexto posto, não tendo no seu Porsche 997 GT3 Cup argumentos para os carros mais recentes. “Sabíamos que, com as máquinas que apareceram este ano, teríamos uma vida difícil aqui e foi o que se verificou. Guardámos os pneumáticos novos para amanhã, portanto, esperávamos uma corrida complicada e foi o que aconteceu”, afirmou o piloto de Vila Nova de Gaia.

Para a Corrida Principal, que se realiza hoje , o piloto do Porsche 997 GT3 Cup arranca da sexta posição, graças ao seu sexto lugar e ao resultado semelhante do seu colega de equipa, Bruno Pires, apontando para subir na classificação. ”Amanhã, vamos ter pneus novos, o que nos dá outras garantias, mas sabemos que será uma prova difícil. Vamos afinar a estratégia e lutar por um lugar entre os cinco primeiro”, concluiu Fábio Mota.