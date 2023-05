CPV: Fábio Mota e Bruno Pires com nova máquina | AutoSport

A dupla Fábio Mota e Bruno Pires, que normalmente corre em conjunto no Campeonato de Portugal de Velocidade, vai ter uma nova máquina para esta época. Mota tem sido uma das presenças assíduas na principal competição de pista do nosso país e da Península Ibérica, tendo o ano passado sido um dos grandes animadores das corridas, acabando como Vice-título na divisão GTC.



Para este ano, Fábio Mota vai dar um passo em frente, deixando o Porsche 911 GT3 Cup das últimas temporadas, para passar se colocar aos comandos de um mais moderno Ginetta G55 GT4, para competir na categoria GT4, divisão Pro, com o seu habitual colega de equipa, Bruno Pires.



“Depois de termos durante algum tempo a competir com um Porsche que já tinha alguns anos, decidimos dar um passo em frente, ascender à categoria principal e escolhemos um Ginetta G55 GT4, que não sendo um dos carros mais recentes, oferece uma boa competitividade. Claro que vamos ter de nos adaptar à sua pilotagem, tanto eu como o Bruno, mas estamos seguros de que poderemos evoluir“, afirmou o piloto de Vila Nova de Gaia.



O plantel do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars Endurance está este ano mais forte que nunca, com novos carros e muitos pilotos de nomeada. Porém, Fábio Mota está confiante de que, com a experiência da Tockwith Motorsports, poderá estar envolvido na luta por bons resultados, já no Autódromo Internacional do Algarve, onde se disputa no próximo fim-de-semana a primeira ronda da temporada. “A oposição está muito forte e as batalhas em pista serão muito duras, portanto, vamos estar no nosso melhor para podermos conseguir boas classificações. Não conhecemos bem o Ginetta e vamos passar esta primeira etapa a adaptar-nos, mas contamos com a experiência da equipa, que já há muitos anos corre com estes carros, para rapidamente estarmos ambientados. Claro que vamos também ter de conhecer a Tockwith Motorsport, mas contamos ir progredindo ao longo do fim-de-semana para no domingo podermos ter resultados sólidos que nos permitam evoluir nas corridas seguintes”, concluiu Fábio Mota.



O programa da primeira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade inicia-se na próxima sexta-feira com os treinos-livres (14h00), realizando-se a qualificação no sábado, às 11h05. As corridas serão realizadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ambas ser seguidas em directo nas redes sociais das competições e na A Bola TV, em horário a definir.