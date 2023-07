CPV, Fábio Mota: “Conseguimos um pódio em Vila Real, um ponto alto da temporada” | AutoSport

Fábio Mota tem uma ligação especial com Vila Real e, por isso, cada visita à capital transmontana é sempre emocionante. Apesar de ter enfrentado algumas dificuldades com o seu colega de equipa, Bruno Pires, Mota conseguiu um pódio na jornada dupla do CPV.

O piloto de Vila Nova de Gaia chegava à terceira etapa da mais importante competição de pista do nosso país com o intuito de conseguir resultados de relevo frente ao sempre eufórico público da capital transmontana. Numa pista em que a confiança é determinante para rodar em tempos competitivos, Fábio Mota e o seu colega de equipa, Bruno Pires, foram ganhando ritmo ao longo das sessões de treinos-livres aos comandos do Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports.



As qualificações foram disputadas em condições muito difíceis, com a pista húmida na primeira e bastante molhada, obrigando ao uso de pneus de chuva, na segunda. Bruno Pires garantiu o sexto lugar, na primeira sessão, ao passo que Fábio Mota realizou o oitavo crono na segunda.



Na primeira corrida do programa, que foi realizada no sábado, a dupla gaiense evidenciou um ritmo consistente e isento de erros, ganhando posições. No final, Fábio Mota cruzava a linha de meta no quarto posto da geral, terceiro da GT4 Pro, a pressionar o terceiro classificado. Na segunda corrida do fim-de-semana, disputada no domingo, o piloto de Vila Nova de Gaia arrancou bem, vendo-se envolvido na luta pelos lugares do pódio, rodando à frente do carro que acabaria em segundo. No entanto, quando tentava ganhar mais uma posição, ao sair do cone de aspiração do piloto que seguia à sua frente, deu um toque muito ligeiro neste, mas que foi o suficiente para danificar a direcção do seu Ginetta G55 GT4.



Fábio Mota regressou às boxes, tendo a Tockwith Motorsports reparado o carro, mas quando Bruno Pires regressou à pista tinha já perdido muitas voltas, não tendo ficado classificado.



“As corridas em Vila Real são sempre muito difíceis e qualquer problema paga-se com muito tempo perdido! Na primeira prova, estivemos rápidos e isso permitiu-nos subir ao pódio. Na segunda, penso que estávamos ainda com mais ritmo e sinto que, sem problemas, teríamos terminado em segundo. Mas na ultrapassagem, talvez por o carro ter volante à direita, acabei por dar um ligeiro toque no carro da frente e isso teve como resultado um tirante da direção partido. Foi pena, porque poderíamos assegurar um excelente resultado”, afirmou Fábio Mota.



O piloto de Vila Nova de Gaia faz um balanço positivo da sua passagem por Vila Real, apesar da desilusão da segunda prova. “Fiquei desapontado, uma vez que poderíamos ter ficado em segundo da geral e vencido a GT4 Pro. Estávamos com ritmo e estávamos à frente do vencedor. Ainda assim, conseguimos um pódio na primeira prova perante o público de Vila Real, o que é sempre um ponto alto da temporada. Mostrámos andamento e isso deixa-nos confiantes para a restante temporada”, concluiu Fábio Mota.



A próxima etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade realiza-se no Autódromo do Estoril nos dias 25 e 26 de Novembro.