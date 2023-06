CPV: Fábio Mota confiante que Ginetta estará melhor em Jarama | AutoSport

Fábio Mota quer dar um salto competitivo na ronda de Jarama do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do Supercars Endurance comparativamente à primeira jornada da temporada em Portimão. Fazendo dupla com Bruno Pires, Mota considera que o ágil Ginetta G55 GT4 pode beneficiar do traçado espanhol e espera tirar dividendos com isso.

A dupla da Tockwith Motorsports conseguiu um pódio no Algarve e para a ronda de Jarama o carro sofrerá uma actualização, com a introdução do ABS, o que deixa Fábio Mota confiante.

“O início de temporada foi prometedor, mas era notório que o nosso carro estava um pouco aquém da concorrência. Nas travagens perdíamos um pouco para os nossos adversários, uma vez que não tínhamos ABS no nosso Ginetta. Isso vai ser corrigido já em Jarama, o que nos deixa mais confiantes”, explicou Fábio Mota antes da prova em Espanha. “O nosso carro não é dos mais potentes da grelha, logo o circuito do Algarve, com as suas retas, não nos era favorável. No entanto, o Ginetta é ágil, o que poderá ser muito importante em Jarama. Sabemos que a concorrência é forte e que, para estarmos na luta, temos de trabalhar afincadamente desde os treinos-livres. Vamos dar o nosso melhor e batalhar por conseguirmos resultados entre os cinco primeiros”, concluiu.

O programa oficial do Jarama Classic tem o seu início no sábado com os treinos-livres e com as qualificações, que tem o seu início às 15h20. As corridas realizam-se no domingo, a primeira às 10h15 e a segunda às 14h25, podendo ambas ser seguidas em directo nas redes sociais da competição e na A Bola TV.

Sábado

11h00 – 11h40 Treinos-Livres

15h20 – 15h35 Qualificação 1

15h40 – 15h55 Qualificação 2

Domingo

10h15 – 11h00 Corrida 1 (TV)

14h25 – 15h10 Corrida 2 (TV)