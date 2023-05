CPV: Excelente arranque de temporada, com 29 inscritos | AutoSport

Começa no próximo fim de semana o Campeonato de Portugal de Velocidade e o ibérico Supercars Endurance de 2023 com o Algarve Welcome Spring, que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, com uma excelente lista que conta com vinte e nove carros inscritos.

O CPV parece estar em franca expansão com o surgimento de projetos interessantes que vão preenchendo uma grelha com bons números e com qualidade. Serão doze carros da categoria GT4, oito da GTC e nove da Turismos, denotando-se uma divisão quase equitativa entre os três ‘agrupamentos’ que formam a estrutura competitiva das competições.



Outra grande característica das grelhas de partida previstas para a abertura da temporada é a sua internacionalidade, com pilotos de seis nações – Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, França, Finlândia e Lituânia – e equipas de quatro – Portugal, Espanha, Eslovénia e Grã-Bretanha – o que demonstra bem o interesse que o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance suscita fora das fronteiras portuguesas e da Península Ibérica.



Em pista estarão cinquenta e quatro pilotos, estando entre eles Elias Niskanen e Manuel Gião (Campeões da GT4 Pro de 2022), Francisco Carvalho (Campeão da GT4 Bronze de 2022), Daniel Teixeira (vencedor do Supercars Endurance na categoria TCR de 2022) para defender os respetivos cetros.



Elias Niskanen e Manuel Gião estarão, porém, em lados opostos da barricada, continuando o finlandês na Lema Racing, mas com Nuno Pires ao seu lado, ao passo que o português rumou à RACAR, onde fará equipa com Carlos Vieira, ex-campeão nacional de ralis.



Por seu lado, Francisco Carvalho permanece aos comandos de um McLaren 570S GT4 da Araújo Competição, mas terá um novo colega de equipa, Nuno Baptista, que já venceu o Campeonato de Portugal de Velocidade.



Bruno Pires, Campeão da GTC de 2022, sobe à categoria GT4, na divisão Pro e estrear-se-á aos comandos de um Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports, fazendo equipa com Fábio Mota, que foi o seu companheiro ao longo da maior parte da temporada passada.



Para além de Carlos Vieira, são diversos os pilotos com títulos em vigor que decidiram ir a jogo no Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance, como é o caso de Francisco Abreu, Campeão de Espanha de GT 2022, e José Carlos Pires, o vencedor do troféu Super Seven de 2022, fazendo os dois equipa aos comandos de um novíssimo BMW M4 GT4 assistido pela Speedy Motorsport.



De Espanha vêm também alguns nomes sonantes, como é o caso de Alejandro Geppert, Vice-Campeão de Espanha de Turismo, que fará equipa com Andrius Zemaitis num McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport.



A NM Racing Team, que alinhará com dois Mercedes-AMG GT4, terá igualmente dois pilotos de créditos firmados, como é o caso de Guillermo Aso, que já venceu corridas na Supercars Endurance, e de Gilles Vannelet, vencedor à classe das 24 Horas de Spa-Francorchamps e Campeão do FIA GT3 de 2007.



Os Carros de Turismo prometem ser também uma fonte de grande emotividade, com diversidade e equipas muito competitivas que asseguram lutas intensas em pista entre máquinas como o BMW M2 Cup da Escuderia Faraón (Alvaro Fontes / Miguel Gomez), divisão M2, ou BMW M240i da Autoworks Motorsport (Borja Hormigos / Héctor Hernandez), TC. Os carros Munique enfrentarão ainda os TCR pelas honras da categoria.



Nesta divisão, serão três os concorrentes, com estreantes – como será o caso de Manuel Sousa e Luís Silva, em Cupra TCR, e Paulo Silva, em Audi RS3 LMS TCR – e o campeão da Supercars Endurance na divisão TCR em título, Daniel Teixeira, que pretende defender o seu cetro. Ainda entres os automóveis de Turismo estarão os jovens pilotos do FPAK Junior Team, o que acrescenta a irreverência própria de juventude a uma categoria que será interessante de seguir.



Na GTC a competitividade será, seguramente, igualmente elevada com cinco equipas inscritas na divisão GTX e três na Cup, todos estas de Porsche 911 Cup.



Para além do modelo mais emblemático da marca de Zuffenhausen, na ver-se-ão ainda pista máquinas como os Ginetta G50, ambos da Tockwith Motorsports, o Porsche Cayman GT4 Clubsport, da Speedy Motorsport, e o novíssimo Aston Martin Vantage AMR GT4, que a Araújo Competição inscreve para Álvaro Ramos e Fernando Soares.



Tudo isto são argumentos mais que suficientes para se esperar uma temporada cheio de emoção e de motivos de interesse que prometem agarrar os adeptos desde o próximo fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve até 26 de novembro no Autódromo Estoril.



O programa oficial da ronda do Algarve Welcome Spring do Campeonato de Portugal de Velocidade inicia-se na sexta-feira com os treinos-livres (14h00), realizando-se a qualificação no sábado, às 11h05. As corridas serão realizadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ambas ser seguidas em direto nas redes sociais das competições e na A Bola TV, em horário a definir.

