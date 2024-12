CPV, Estoril: Toyota Customer Racing – Um ano recheado de conquistas

A presença da Toyota no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars não se limitou apenas à TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal. Outras estruturas elegeram o Toyota GR Supra GT4 EVO para competir nas pistas ibéricas.

A Speedy Motorsport apostou forte no modelo nipónico com dois carros em pista, um na divisão GT4 Pro, com César Machado e Jan Duran e outro na Divisão GT4 Am com Luis Pedro. Uma aposta que se revelou certeira, com Machado e Duran a conquistarem o título Ibérico em GT4 Pro.

As contas do CPV foram igualmente expressivas, com três vitórias, quatro pódios e seis pódios. Esta contabilidade permitiu a César Machado e Jan Duran festejarem o título português. Uma época de sonho da estrutura lusa, alicerçada na competitividade do GR Supra.

Pedro Salvador foi o porta-voz da equipa no momento de fazer o balanço da época:

“Estamos amplamente satisfeitos com o que conquistamos esta época. Conseguimos ser bem sucedidos nas três competições em que participamos, o que espelha o trabalho, o esforço e a dedicação de toda a equipa, desde mecânicos, engenheiros e pilotos.Foi esta união que nos levou ao topo, sempre com a preciosa ajuda da Gazoo Racing, parceiro fundamental nesta caminhada. O apoio que recebemos, a disponibilidade imediata de peças, o apoio técnico constante e o cuidado que sempre demonstraram deixaram-nos completamente descansados e fizemos a aposta certa quanto escolhemos o GR Supra GT4.”

Mas se o GR Supra GT4 EVO ajudou a Speedy Motorsport a chegar ao sucesso, outras estruturas também apostaram no modelo nipónico já a pensar no futuro. Foi o caso da Batina Racing que a meio da temporada adquiriu um GR Supra GT4 EVO. A troca, já com a época em andamento, foi pensada a médio prazo. Apenas focada em conhecer melhor o novo carro, a Batina Racing focou-se na aprendizagem e no desenvolvimento do novo carro, iniciando em 2024 um trabalho que se quer proveitoso já em 2025. As primeiras impressões não podiam ser melhores e na próxima temporada deveremos ter mais um GR Supra GT4 EVO na luta pelos melhores lugares.