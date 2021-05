CPV: Estoril substitui Vila Real | AutoSport

Com a expectável decisão do cancelamento das corridas de Vila Real, além do WTCR, também o CPV teve de encontrar uma solução alternativas e seguiu os passos da taça do mundo de turismos, com o Estoril a ser o palco escolhido para substituir Vila Real.

Ainda que seja considerado de baixo risco, o desporto automóvel ainda não tem liberdade absoluta em termos de presença de espetadores. Essa restrição seria muito difícil de cumprir num traçado citadino com adeptos

profundamente apaixonados pela competição.

O cancelamento da edição 2021 do Circuito de Vila Real, ao contrário do que sucedeu em 2020, não deixará um vazio, pois o promotor do WTCR, taça do mundo de carros de Turismo, decidiu transferir, na mesma data, a jornada

portuguesa para o Autódromo do Estoril. Os organizadores e promotores do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv, cumprindo a promessa de estar de mãos dadas com os principais eventos internacionais disputados em Portugal, acompanhou a decisão da Eurosport Events. Desta forma, a próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV será no Autódromo do Estoril como prova de apoio ao WTCR nos dias 26 e 27 de junho.

Depois dos pilotos e equipas nacionais terem estado no Autódromo Internacional do Algarve como prova de apoio ao Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, é agora a vez de estarem lado a lado com os melhores pilotos do mundo de carros de Turismo.

Pedro Marreiros – “É uma pena que pelo segundo ano consecutivo não possamos fazer a romaria à ‘Bila’, mas compreendemos a necessidade de cumprir com todas as regras de segurança sanitária para regressarmos todos mais fortes em 2022. A solução encontrada é do agrado de todos e o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV estará no Estoril como em Portimão, ou seja, de braço dado com o WTCR numa mais valia para pilotos e equipas. A transmissão televisiva em direto das corridas manter-se-á como o destaque da competição de topo da velocidade nacional, mantendo a promessa feita no início da competição que o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV estaria de mãos dadas com os principais eventos internacionais realizados entre nós. Acredito que a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV será tão emotiva como a primeira com pilotos e equipas a estarem lado a lado com os melhores do mundo no que toca a carros de Turismo, depois de terem estado ombro a ombro com os melhores da Fórmula 1.”