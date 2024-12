CPV, Estoril: Speedy Motorsport conquistou quatro títulos

A Speedy Motorsport consolidou a sua posição como uma das equipas mais fortes do automobilismo nacional e ibérico ao fechar a temporada 2024 com conquistas marcantes. No circuito do Estoril, última etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade, a equipa assegurou quatro títulos: GT4 Absoluto, GT4 Pro, GT4 Am e GTX.

A dupla César Machado e Jan Duran chegou ao Estoril como favorita, mas enfrentou contratempos na primeira corrida. Um problema técnico no volante do Toyota GR Supra GT4 forçou Machado a perder posições e limitar os pontos conquistados. No entanto, na segunda corrida, a dupla recuperou, garantindo a vitória e confirmando os títulos nacional e da divisão GT4 Pro.

Os irmãos André e Miguel Nabais, pilotando o Porsche Cayman RS CS, tiveram um desempenho perfeito. Com duas poles, duas vitórias e duas voltas mais rápidas, conquistaram todos os 54 pontos possíveis, assegurando o título da categoria e encerrando a temporada em alta.

O piloto lituano Andrius Zemaitis também saiu campeão após um fim de semana difícil, mas consistente. Com dois pódios no Estoril, Zemaitis conquistou o título nos GTX.

A recém-formada dupla Pompeu Simões e Duarte Camelo conseguiu a primeira vitória conjunta na Corrida 1, mostrando evolução e potencial para o futuro, apesar de problemas que comprometeram a Corrida 2.

Pedro Salvador foi o porta-voz da equipa, mostrando-se muito orgulhoso do trabalho desenvolvido por todos os elementos:

“O balanço deste ano só pode ser positivo. Depois da conquista do título ibéricos e espanhol, faltava o título nacional. Conseguimos atingir esse objetivo e conquistamos os quatro títulos de pilotos a que nos propusemos. Faltou apenas o título nacional por equipas, mas o que fizemos ao longo do ano mostra a força desta equipa.

O César e o Jan estiveram consistentemente nos lugares da frente e o sucesso nos GT4 Absoluto e nos GT4Pro que agora festejam é inteiramente merecido. Tal como os irmãos Nabais, que mais uma vez mostraram grande evolução. Este título é fruto de muito trabalho e acredito que podem chegar ainda mais longe. O Andrius, apesar dos percalços da última corrida, conseguiu também o título nos GTX, que comprova o bom trabalho desenvolvido. Também uma palavra à evolução do Pompeu e do Duarte, uma dupla nova, mas que já venceu e que tem evoluído a cada ida para a pista. Um bom fim de semana, apesar do percalço da Corrida 2.

Por fim, enaltecer o trabalho de toda a equipa que foi inexcedível. Nunca viraram a cara aos desafios, que enfrentaram com determinação e união. É um orgulho tremendo liderar esta equipa de profissionais dedicados, talentosos e que merecem todo o sucesso que conquistaram.”