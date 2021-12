CPV, Estoril: Penalização de Francisco Abreu dá vitória a Miguel Oliveira | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV realizou hoje a primeira corrida da jornada de encerramento da competição no Autódromo do Estoril, integrada no Estoril Racing Festival.

O vencedor no final da corrida foi Francisco Abreu ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup 4.0, seguido de Miguel Oliveira (Porsche 911 GT3 Cup 3.8) e de Bruno Pires (Porsche 911 GT3 Cup 3.6).

Horas depois do final da corrida, o Colégio de Comissários Desportivos decidiu aplicar uma penalização a Francisco Abreu por falsa partida. Irregularidade que tem como pena um “drive through”, convertido em 30 segundos caso a penalização não seja aplicada em tempo útil.

Com esta situação, Francisco Abreu caiu para o quarto lugar, ficando a classificação final assim ordenada: Miguel Oliveira foi o vencedor, seguido de Bruno Pires e de José Barros, a conseguir um pódio na sua estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.

Apesar desta situação, Francisco Abreu e Francisco Mora sagraram-se Campeões de Portugal de Velocidade 2021.

Paulo Pinheiro (promotor) – “Não podemos deixar de salientar a excelente prestação do Miguel Oliveira que acaba por herdar uma saborosa vitória na sua estreia com o Porsche e no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.”