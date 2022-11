CPV, Estoril: Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho vencem corrida 1 | AutoSport

Terminou a primeira corrida da derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade. Uma prova dura em que as condições da pista complicaram a tarefa dos pilotos. O piso molhado foi uma constante ao longo da prova, interrompida para uma entrada do Safety Car.

Foram vários os detentores do primeiro lugar, com o Audi da dupla Patrick Cunha / Jorge Rodrigues e o Porsche da dupla Bruno Pires / Fábio Mota a passarem pela frente do pelotão, mas no final foi mesmo Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho a levarem a melhor à geral e, por conseguinte, nos GT4 Bronze. No GT4 Pro, a vitória foi para a dupla espanhola Gonzalo de Andrés / Fernando Navarrete em GTC o triunfo pertenceu a Fábio Mota e Bruno Pires e nos TCR Daniel Teixeira saiu vencedor da luta com o Hyundai de Luís Silva e António Coimbra.