CPV Estoril, Manuel Gião: “A minha geração teve sorte, pois havia ‘sponsorização'” (áudio)

Manuel Gião é um dos nomes mais experientes e consagrados do panorama do desporto motorizado. O piloto da RACAR tem muito anos de experiência nas corridas e, no Estoril, falou com o AutoSport sobre o passado, o presente e o futuro.

E sobre o presente, a situação atual dos jovens pilotos é bem pior do que no passado. Os pilotos da geração do Manuel Gião conseguiram encontrar apoios para alavancar carreiras internacionais. Atualmente é muito mais complicado para um jovem piloto atrair esse tipo de apoios. E, por isso, temos menos pilotos com capacidades para dar o salto. Gião admitiu mesmo que não acredita que tivesse a mesma carreira, se começasse agora a competir: