CPV, Estoril: Gonçalo Antunes satisfeito com a evolução da RACAR (áudio)

A RACAR é uma das estruturas mais recentes no paddock do CPV, mas já conta com uma estrutura assinalável, que vai dando provas a cada corrida. 2024 não devolveu títulos à equipa, mas o seu responsável, Gonçalo Antunes, enalteceu a evolução e a aprendizagem. Com os sinais mais positivos a chegarem das competições internacionais (Campeonato de España de GT, GT Cup Europe e GT Winter Series) a RACAR olha para o futuro com ambição de vontade de crescer ainda mais, com o campeonato europeu de GT4 em vista: