CPV, Estoril: Francisco Mora vence segunda corrida | AutoSport

Francisco Mora foi o vencedor da segunda corrida do Estoril. O piloto do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 não deu hipótese e arrecadou mais um troféu.

A corrida começou animada com Mora a largar bem e a manter-se na frente, enquanto Bruno Pires (Porsche 991 GT3 Cup 3.8) e Rodrigo Almeida (Porsche 991 GT3 Cup 3.8) lutava pelo segundo lugar, com Pedro Marreiros, que largou do fim do pelotão a começar a sua recuperação.

A partir daqui foi uma corrida de gestão para Mora que foi alargando a vantagem para o resto da concorrência. Pires e Almeida trocaram argumentos em pista mas Almeida levou a melhor assumindo a vice-liderança. No entanto Marreiros tinha outras ideias, tendo já chegado a este duo. Não foi preciso muito para que a valia do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 se impusesse ao Porsche 991 GT3 Cup 3.8 pelo que Marreiros assumiu a segunda posição, que nunca mais largou. Almeida manteve um bom andamento mas teve de se contentar com o último lugar do pódio.

Em Turismos, Rafael Lobato (Cupra TCR) impôs a sua lei e mostrou um excelente andamento que lhe permitiu vencer com grande margem. Em GT Light foi Gonçalo Manahu (Porsche 997 GT3 Cup) o claro vencedor, mas a luta entre Bernardo Pinheiro (Porsche Cayman GT4 MR) e Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4 MR) foi muito animada com o jovem piloto português a defender-se com mestria dos ataques do seu adversário.

Falta apenas a corrida de 45 minutos que decorrerá durante a tarde, estando agendada para às 16:20.