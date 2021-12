CPV, Estoril: Francisco Mora e Francisco Abreu sagram-se campeões nacionais | AutoSport

Francisco Mora e Francisco Abreu carimbaram o título de Campeões Nacionais de Velocidade. A dupla de Franciscos venceu a primeira corrida e confirmou a conquista do ceptro nacional.

Francisco Abreu largou da pole para a Corrida 1, tendo na primeira linha a companhia de Paulo Pinheiro, com Miguel Oliveira a mostrar bom andamento nas quatro rodas na terceira posição. Mas na corrida Francisco Abreu não deu hipótese tendo conquistado mais uma vitória este ano ficando mais de 9 segundos à frente de Miguel Oliveira, com Paulo Pinheiro a não concluir a prova , confirmando ainda mais a entrega do título à dupla que dominou por completo esta edição do nacional de velocidade. A fechar o top 3 ficou Bruno Pires. O vencedor na GT Light foi José Maria Marreiros que levou a melhor sobre Francisco Gonçalves e Fred Blok.

Para amanhã estão agendadas mais duas corridas, uma Sprint (12h05) e uma de Endurance (15h25).

