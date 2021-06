CPV, Estoril: Francisco Mora e Francisco Abreu mais rápidos no TL2 | AutoSport

Francisco Mora e Francisco Abreu foram os mais rápidos do segundo treino do dia, mantendo a toada positiva do primeiro treino.

A dupla da Veloso Motorsport foi a referência, tendo sido perseguida no segundo treino pela dupla do Porsche #1, Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros. A fechar o top 3 tivemos o Porsche #4 de Mariano Pires e Rodrigo Almeida. A boa notícia foi que os problemas no Porsche de Fábio Mota e Bruno Pires, que impediram de aproveitar a primeira sessão de treinos (e a sessão de testes privados de ontem) foram resolvidos, ficando a nova máquina na quarta posição.

Em GT Light o mais rápido foi Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4 MR) e em Turismos foi a dupla Pedro Silva / Jorge Silva a mais rápida com o Cupra da dupla Miguel Lobo / Rafael Lobato a dar poucas voltas neste treino.

Quem não está a ter um bom fim de semana é Nuno Batista que pretendia estrear o Mitjet Supertourism V6, mas várias questões técnicas, que se arrastam desde ontem, têm impossibilitado o piloto de ir para a pista.

A primeira sessão de qualificação do CPV está agendada para as 12:35.