CPV Estoril, Francisco Abreu: “Muito feliz pelo meu segundo título de Portugal” | AutoSport

A derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV está a desenrolar-se no Autódromo do Estoril integrada no Estoril Racing Festival. A primeira das três corridas do fim de semana disputou-se hoje e teve como vencedor o Porsche 911 GT3 Cup 4.0 de Francisco Abreu. Com esta vitória, Francisco Abreu e Francisco Mora sagraram-se Campeões de Portugal de Velocidade.

O piloto madeirense da Veloso Motorsport rubricou a “pole position” e na largada assumiu a liderança pressionado por Paulo Pinheiro e Miguel Oliveira. O azar acabaria por bater à porta da Parkalgar Racing Team apeando o Paulo Pinheiro devido á quebra da embraiagem do Porsche da equipa algarvia.

Apesar de um “Safety Car” em pista devido ao carro de Nuno Baptista ter ficado imobilizado na reta da meta, a ordem da classificação final não se alterou e Francisco Abreu ganhou na frente de Miguel Oliveira que, na sua estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV rubricou um saboroso pódio.

O terceiro lugar ficou na posse de Bruno Pires (Porsche 911 GT3 Cup 3.6), após luta intensa com um jovem piloto de 16 anos. José Barros, ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup 3.8, perdeu a terceira posição depois de um pequeno erro na zona do miolo do circuito do Estoril.

Destaque, ainda, para a vitória de José Maria Marreiros (Porsche Cayman GT4 MR) na categoria GT Light e de Jorge Silva (Audi RS3 LMS TCR) entre os Touring Car. Contas feitas as classificações desta primeira corrida, José Maria Marreiros e Bernardo Pinheiro sagraram-se Campeões de Portugal de Velocidade na categoria GT Light e Jorge Silva e Pedro Silva conquistaram, também, o título de Campeões de Portugal de Velocidade entre os Touring Cars.

Amanhã vão realizar-se as duas últimas corridas da edição 2021 do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV que serão, igualmente, as duas últimas provas neste formato de sucesso da competição maior do desporto automóvel de velocidade em Portugal.

Francisco Abreu (Campeão de Portugal de Velocidade) – “Muito feliz pelo meu segundo título de Portugal de Velocidade obtido na companhia do Francisco Mora e por mais uma vitória, desta feita numa corrida que se tornou simples com o abandono do Paulo Pinheiro muito cedo. Depois foi levar o carro até final, escutando todos os barulhos e com alguma ansiedade. Tudo correu de feição e amanhã aqui estaremos para fechar a temporada de 2021 sempre com o objetivo de vencer as duas corridas que ainda temos nesta jornada do Estoril.”