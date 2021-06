CPV, Estoril: Francisco Abreu faz a pole na Qualificação 1 | AutoSport

Francisco Abreu (Porsche 991 GT3Cup 4.0) foi o mais rápido da qualificação 1, no Estoril. O piloto da Veloso Motorsport conseguiu levar a melhor sobre Mariano Pires que conseguiu o segundo melhor registo.

A sessão ficou marcada pela interrupção motivada pela violenta saída de pista de Ondrej Krupka (Skoda Octavia) que foi em frente na curva 1, numa aparente falha no sistema de travagem do seu carro, felizmente sem consequências de maior para o piloto. Nesta fase ninguém tinha tempos representativos na tabela.

Com o recomeço da sessão, os pilotos regressaram à pista para assegurar o melhor tempo e foi Abreu a destacar-se com Mariano Pires (Porsche 991 GT3 Cup 3.8) e Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3Cup 4.0) em luta acesa pela segunda posição que acabou por sorrir a Pires. Fábio Mota (Porsche 991 GT3 Cup 3.8) foi o quarto classificado na geral e na GT Cup, sendo que na GT Light foi Manuel Castro (997 GT3 Cup) a ficar na primeira posição, seguido de José Maria Marreiros (Porsche Cayman GT4 MR).

Na classe Turismos, o Audi da dupla Jorge Silva e Pedro Silva levou a melhor sobre o Cupra de Miguel Lobo / Rafael Lobato.

Nuno Batista não foi para a pista, numa situação que se deverá manter igual para o resto do fim de semana, num infortúnio do piloto do Mitjet Supertourism V6 que faria a sua estreia no Estoril.

Resultados Qualificação 1: