CPV, Estoril: Fábio Mota consegue o pleno de pódios | AutoSport

Fábio Mota protagonizou um fim-de-semana muito positivo na última ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade deste ano, que teve o Autódromo do Estoril como palco, tendo conquistado juntamente com o seu colega de equipa três pódios em três corridas.



O piloto de Vila Nova de Gaia e Bruno Pires chegavam ao mais antigo circuito permanente do nosso país com aspirações na classe GT Light, mas depararam-se com uma surpresa inesperada, que passava por lastrar o Porsche 997 GT Cup com cem quilogramas, um peso excessivo que prejudicaria o comportamento do carro alemão.

Assim, a equipa do automóvel número sete decidia inscrever-se na classe GT Cup, a classe dos carros mais performantes, apesar de saber que seria mais difícil conseguir resultados de relevo. No entanto, nem por isso Fábio Mota e o seu colega de equipa baixaram os braços, trabalhando afincadamente e aproveitando todas as oportunidades para conseguirem três pódios em três corridas.

Na primeira, Bruno Pires arrancou do quinto posto da grelha de partida, vendo a bandeira de xadrez em segundo, depois do concorrente que cruzou a linha meta em primeiro ter sido penalizado por falsa partida.

Na segunda prova, realizada no domingo, Fábio Mota arrancou do décimo posto da grelha de partida, mas encetou uma recuperação notável que o levou até ao terceiro lugar final, subindo também ele ao pódio.

Os bons resultados nas duas primeiras provas, garantiam a terceira posição da grelha de partida para a corrida final, a mais longa e com troca de pilotos a meio. Uma vez mais, o duo do Porsche 997 GT3 Cup esteve na luta pelos três primeiros lugares e, no final, o seu estoicismo era premiado com nova subia ao pódio, com o terceiro posto da geral.

No final, Fábio Mota estava satisfeito com a forma como o fim-de-semana decorreu. “Correu-nos muito bem e foi uma boa forma de terminar a temporada. Quando decidimos passar a para a classe dos carros mais performantes sabíamos que seria difícil termos resultados relevantes, mas não com tanto lastro no carro teríamos um automóvel muito castrado. Demos o máximo desde o primeiro momento e conseguimos melhorar o Porsche ao longo dos dois dias de corridas. A nossa postura de ataque constante, com um ritmo muito competitivo, permitiu-nos beneficiar dos erros dos nossos adversários e conquistar três pódios em três corridas. Penso que maximizámos o potencial do nosso carro e isso deixa-me bastante satisfeito”, apontou o piloto de Vila Nova de Gaia.

Fábio Mota termina assim a temporada numa senda muito positiva. “Como já disse, foi uma excelente forma de concluir a época. Apesar dos bons resultados, tivemos algumas contrariedades, como foi o episódio de ontem, quando a tiramos o carro do parque fechado e ficámos sem embraiagem. A Fabela Sport esteve irrepreensível, revelando um grande espírito de equipa e de sacrifício, uma vez que tiveram de mudar o componente durante a noite, tendo feito uma directa. Não posso deixar de agradecer a todos os seus membros pelo seu empenho, que nos permitiu competir nas corridas de hoje”, concluiu o piloto.