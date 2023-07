CPV: Esperadas mais novidades durante as férias | AutoSport

Após a terceira ronda da temporada no 52º Circuito Internacional de Vila Real, o Campeonato de Portugal Velocidade (CPV) tem a sua paragem para férias de verão, com o regresso da competição marcado para 20 de outubro em Jerez de la Frontera. No entanto, equipas e pilotos continuarão a trabalhar para regressar na etapa espanhola ainda mais competitivos para a reta final do calendário. Assim, no dia 15 de Setembro haverá um ‘test day’ no Autódromo do Estoril, esperando-se novos carros, para além daqueles que estiveram em competição até agora.

O promotor do CPV salienta ainda que serão desvendadas ao longo das próximas semanas mais algumas surpresas para a maior competição da velocidade nacional.

Foto: NunOrganistA