CPV: Equipa belga estreia-se no Estoril

A equipa belga HY Racing participará na última etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, no Autódromo do Estoril, com um Porsche Cayman GTS pilotado por Bruno Barbaro e Jacques Derenne.

A equipa, habitual competidora no Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) e no Iberian Historic Endurance, estreia-se no campeonato português com a ambição de disputar as primeiras posições na divisão GTX. O chefe de equipa, Olivier Muytjens, destacou o interesse pelo nível competitivo e organização do campeonato, e vê esta participação como um possível início de um compromisso mais regular em 2025.

“Competimos em algumas provas do Iberian Historic Endurance e vimos o Campeonato de Portugal de Velocidade e Iberian Supercars e concluímos que eram campeonatos muito bem organizados e competitivos, o que nos deixou interessados em participar com o nosso Porsche. Agora surgiu a oportunidade de competirmos com os nossos pilotos habituais, o Bruno e o Jacques, e estamos muito entusiasmados, podendo este ser o início de uma participação mais consistente na temporada de 2025”.

“O nível competitivo na divisão GTX é muito elevado, portanto, temos de perceber onde nos vamos situar, mas vamos trabalhar desde o primeiro momento e tentar evoluir para que possamos estar na luta pelas vitórias, muito embora saibamos que não será fácil”.

A etapa promete alta competitividade, com entrada gratuita para a bancada A e passes de paddock acessíveis (20€ para o fim de semana ou 15€ para um dia). As corridas de domingo serão transmitidas ao vivo no Facebook e YouTube da Race Ready, bem como pela A Bola TV em Portugal e DAZN em Espanha.