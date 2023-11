CPV e Supercars Endurance reforçados com novos carros e pilotos | AutoSport

Comprovando as palavras de Diogo Ferrão, CEO da Race Ready – que organiza e promove o Campeonato de Portugal de Velocidade e o ibérico Supercars Endurance – quando realçou, em entrevista exclusiva ao AutoSport, que existiam mais projetos nacionais para estas competições, além do mercado espanhol que é fundamental, a ronda final de 2023 apresentou em pista novos carros e pilotos que poderão manter-se para a próxima temporada, aumentando em número e qualidade os argumentos destas duas séries.

O final de temporada no Autódromo do Estoril ficou marcado pelo número de novos carros que se estrearam em pista. Juntaram-se aos habituais carros em pista um Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, um Audi R8 LMS GT4 da Lema Racing e um Porsche 718 Cayman GT4 RS CS da Speedy Motorsport.

A somar a estes, a Speedy Motorsport vai também apresentar nas pistas em 2024 um novo Toyota GR Supra GT4 EVO.

Aos comandos do carro inglês estiveram os estreantes Francisco Cruz e Pedro Perino, tendo uma progressão assinalável ao longo do evento, assegurado o terceiro posto na segunda corrida de domingo.

Os espanhóis Ignacio Cabezas e Arturo Melgar tiveram um fim de semana mais desafiante aos comandos do GT alemão da Lema Racing, mas ainda assim deixaram boas indicações, podendo ser um bom ponto de partida para o futuro. Já Bruno Pires, que foi incumbido de estrear o Porsche preparado pela Speedy Motorsport, mostrou-se entusiasmado com a performance do carro de Zuffenhausen, tendo assegurado o segundo lugar da GT4 Bronze na primeira corrida.

Em termos de pilotos, depois de temporadas na Fórmula 4 Italia, Pedro Perino disputou este ano as European Le Mans Series, competição que repetirá em 2024, tendo ficado entusiasmado por participar na derradeira ronda da temporada do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade a convite da Racar Motorsport. O piloto luso-moçambicano, que fez equipa com Francisco Cruz no novo Aston Martin, mostrou um bom nível competitivo, tendo na segunda prova do evento subido ao pódio, e admitiu que gostaria de tomar parte na época de 2024, caso as provas não coincidam com o seu programa de LMP3.

Francisco Cruz, também em estreia, mostrou-se igualmente muito impressionado com a competição e pretende em 2024 participar na totalidade da temporada, dando assim um passo em frente na sua carreira.

Para além deste Aston Martin e do Mercedes-AMG da dupla Manuel Gião/Roberto Faria, a Racar Motorsport tinha exposto no paddock um terceiro Aston Martin que deverá também competir na próxima temporada.

Ao longo de todo o fim de semana no Estoril verificou-se sempre um paddock bastante cheio de adeptos. Para esta enchente foi determinante o patrocinador da última prova do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, a NAPA, que levou até ao autódromo largas centenas de adeptos, tendo ainda criado inúmeras actividades para os seus convidados.

Apesar da primeira corrida ser bastante cedo, às 9h40, todos os locais habituais do paddock a partir do qual se pode seguir a ação em pista estavam repletos, assim como para a segunda corrida. Durante as provas era possível perceber a reação do público aos instantes mais emocionantes e seguramente que um dos momentos do ano será a salva de palmas recebida por Elias Niskanen e Nuno Pires aquando do abraço de ambos após a dupla ter ficado fora da luta pelo título devido a um toque de um adversário, na segunda corrida.

Foram já apresentadas as linhas mestras para o Iberian Supercars e o Campeonato de Portugal de Velocidade para a próxima temporada com novidades a nível de calendário, categorias e do formato dos fins de semana de provas.