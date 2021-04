CPV: Dupla Paulo Pinheiro / Pedro Marreiros começa na frente

O primeiro treino livre do CPV by Sport TV decorreu no início da manhã e a dupla do Porsche #1 de Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros liderou a sessão com o tempo de 1:48.754, 0.235 mais rápidos que o Porsche #26 de Francisco Mora e Francisco Abreu. A fechar o top 3 tivemos o Porsche #4 da jovem dupla Mariano Pires e Rodrigo Almeida.

O melhor Touring Car foi o Cupra #75 de Rafael Lobato e Miguel Lobo e o melhor GT Light foi o da jovem dupla Bernardo Pinheiro, José Maria Marreiros.