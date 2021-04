CPV: Dupla Miguel Lobo / Rafael Lobato ansiosa pelo novo desafio

Os pilotos Miguel Lobo e Rafael Lobato uniram forças e em 2021 vão partilhar o volante de um Cupra TCR, preparado e assistido pela Veloso Motorsport, na discussão do Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos.

Esta é uma estreia para Lobo, mais habituado a outro tipo de máquinas. O primeiro ano em TCR irá implicar uma inevitável adaptação mas o desejo do sucesso esse mantém inalterado:

“Estou muito satisfeito por estar de volta. O objetivo é ganhar ritmo e evoluir ao máximo ao longo de cada desafio da época. O meu ADN são os GT e nunca conduzi um TCR em circuito, por isso vai ser um ano de readaptação e aprendizagem a vários níveis, mas sei que tenho um excelente companheiro de equipa e que a sua experiência irá ajudar muito”, afirmou Lobo.

Já para Rafael Lobato, esta é uma realidade já bem conhecida, com o piloto a ter uma larga experiência em maquinaria TCR, num regresso ao CPV que se saúda:

“O ano passado disputei e venci o KIA Ceed GT Cup e ter agora a oportunidade de estar novamente num TCR deixa-me bastante satisfeito. Será a minha quarta temporada com estes carros e vou empenhar-me a cem por cento para lutar pela vitória em cada corrida e ajudar o Miguel em tudo o que precisar”, comentou, acrescentando: “Conscientes do trabalho que há a fazer, vamos abordar a época prova a prova e analisar a nossa evolução, mas com o desejo do título em mente.”

A equipa deixou também uma palavra de agradecimento a todos os que tornaram possível este projeto: “Muito obrigado aos nossos parceiros pela confiança e aposta na nossa equipa. O vosso apoio é fundamental e estamos totalmente empenhados e comprometidos em agradecer-vos em pista.”

O primeiro desafio da dupla acontece dentro de uma semana, de 30 de abril a 2 de maio. O destino é o Autódromo Internacional do Algarve, palco que recebe a jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos, que integra o fim de semana do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.