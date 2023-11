CPV, Diogo Ferrão: “Tenho pena de não ir a Vila Real, mas tenho de defender o meu campeonato” | AutoSport

Depois do fim de semana quente de Vila Real entre a organização do Circuito Internacional de Vila Real e a Race Ready, promotora do Campeonato de Portugal de Velocidade, chegou agora a confirmação de que Vila Real não irá receber o CPV em 2024.

Tudo começou no fim de semana de Vila Real, em que o CPV acabou por ser cabeça de cartaz da festa transmontana, depois da Creventic não ter conseguido reunir o número suficiente de carros para assegurar as 6h de Vila Real, que estavam inicialmente planeadas. Na altura, Diogo Ferrão afirmou, em entrevista ao AutoSport, que o CPV não se sentia acarinhado pela organização local e que as condições inicialmente propostas até colocaram em causa a ida do nacional de velocidade a Trás-os-Montes. E já nessa altura o CEO da Race Ready afirmou que, a haver uma competição internacional em Vila Real, a hipótese do CPV não correr em Vila Real era grande, pois a falta de espaço e condições para as equipas nacionais poderia obrigar a tal.

Na altura, Ni Amorim, presidente da FPAK defendeu que o CPV deveria ser cabeça de cartaz, enquanto o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, mostrou total abertura para tentar encontrar soluções, realçando as limitações de espaço que a cidade tem para receber todas as provas. Pedro Salvador, chefe da Speedy Motorsport e Luís Veloso, chefe da Veloso Motorsport, pediram que fosse encontrada uma solução de entendimento entre ambas as partes, reconhecendo que sem melhorias de condições, seria difícil o CPV regressar a Vila Real.

Confirmada agora a ausência da capital transmontana do calendário do CPV, Diogo Ferrão explicou os motivos. Realçando que não houve qualquer polémica e tal apenas se devia ao título escolhido pelo AutoSport (foram escolhidas as declarações de Diogo Ferrão que foram reproduzidas na íntegra no áudio), o responsável da competição explicou que o motivo da ausência da principal competição nacional de velocidade se prende com a escolha da organização de Vila Real, que terá optado por um promotor francês de corridas de clássicos para o próximo ano. Sem a garantia de ter as condições mínimas que o CPV exige, o promotor viu-se obrigado a escolher uma segunda data no Estoril. Diogo Ferrão lamenta a ausência de Vila Real do campeonato, mas ressalva que tem de defender os interesses da sua competição, tal como os organizadores de Vila Real defendem os interesses do Circuito. Quanto às equipas, segundo Diogo Ferrão, houve equipas que ficaram satisfeitas com a decisão, enquanto outras lamentaram a ausência de uma das provas mais acarinhadas, mas todas entenderam a decisão tomada.