CPV, Daniel Teixeira: “Vai ser muito intenso em Jarama!” | AutoSport

Depois da brilhante época que rubricou em 2021 na Supercars Endurance Series, o talentoso transmontano está pronto para a jornada de Jarama, em Espanha, que marca o arranque do novo Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberian Supercars by Hankook,

Será já amanhã que Daniel Teixeira entra “ao serviço” na época 2022.

Nesta primeira abordagem ao calendário de Velocidade, o piloto começa por destacar “O esforço acrescido que os elementos da JT59 Racing Team/Bompiso tiveram para preparar o carro, após a Falperra, com apenas quatro dias para trabalhar e fazer todas as alterações que são necessárias para o Cupra TCR ser competitivo numa prova internacional de velocidade. Mas sei que tudo estará tudo a 100%!”.

Analisando o que tem pela frente, Daniel Teixeira realça que “o Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberian Supercars by Hankook tem uma lista de inscritos de grande qualidade, quer em termos de carros, quer de pilotos. Temos todos de estar orgulhosos por ir ser um arranque do CPV em grande”.

Sendo a primeira prova, considera “que é sempre difícil prever qual o nossos posicionamento no pelotão. Em termos de geral nas corridas, nós, os que tripulamos carros TCR, teremos muitas dificuldades de andar na frente, face às alterações nos regulamentos, que nos obrigam a usar um pneu mais duro e sem possibilidade de mudar a meio das corridas. Temos de respeitar as regras e vamos dar o máximo para ultrapassar esse handicap”.

Dentro dos TCR, o piloto transmontano considera que “será uma luta muito aberta. No caso particular de Jarama, será uma jornada difícil, num circuito ‘à antiga’ e que requer muita confiança no carro e na abordagem às curvas. Estou parado já lá vão seis meses e estou sem ritmo e sem confiança. Terei de recuperar isso tudo na única sessão de treinos livres de amanhã, porque logo a seguir são as qualificações!”.

Mas, não é por isso que Daniel Teixeira deixa de assumir que “vamos para a pista tentar lutar pelo triunfo nos TCR e, mesmo não havendo títulos à geral, situarmo-nos nos lugares cimeiros de cada corrida. Vai ser muito intenso!”.

As duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberain Supercars by Hankook desta jornada de abertura, na pista espanhola de Jarama, vão ser transmitidas, no próximo domingo (dia 15) em Live STreaming no Youtube e na rede social Facebook da Race Ready e do CPV.

SÁBADO (14 maio)

11:05/11:45 – Treinos Privados SuperCars (CPV)

14:35/15:15 – Treino Livre Supercars (CPV)

16:55/17:10 – Qualifying 1 Supercars (CPV)

17:15/17:30 – Qualifying 2 Supercars (CPV)

DOMINGO (15 maio)

11:15/12:00 – Corrida 1 Supercars (CPV)

14:30/15:15 – Corrida 2 Supercars (CPV)