CPV, Damian Hirst: “Vila Real foi uma série estreias entusiasmantes, num fim-de-semana fantástico” | AutoSport

Damian Hirst sentiu no ano passado pela primeira vez as sensações de correr em Vila Real e o piloto da Tockwith Motorsport não escondeu a sua admiração pelo evento. Quando falta pouco mais de uma semana para o grande evento da velocidade nacional, Hirst recordou a sua passagem pela capital transmontana.

“Para mim, Vila Real foi uma série estreias entusiasmantes num fim-de-semana fantástico e prazeroso. Foi a minha primeira corrida no estrangeiro, portanto, já supera os outros eventos de automobilismo em que tive a oportunidade de participar. Para além disto, foi a minha primeira verdadeira corrida de GT, a primeira vez com slicks e a minha estreia num circuito citadino – o que poderia pedir mais? Vila Real proporciona-nos uma mescla soberba de carros bonitos, tempo fantástico e uma localização extraordinária. Senti uma enorme presença dos adeptos, que criaram uma atmosfera incrivelmente encorajadora, os locais gostaram do fim-de-semana e apoiaram cada um de nós”, afirmou-nos o piloto inglês.