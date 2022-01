CPV: Conhecidas as datas para 2022 | AutoSport

Os promotores do novo Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) começaram a trabalhar na nova temporada há menos de um mês e em pouco tempo elaboraram o calendário provisório da competição que, em termos de regulamento técnico e desportivo, vai juntar em pista os GT4 com os TCR, permitindo ainda alguns carros Cup na categoria GTC.

Procurando reunir um conjunto de condições que seja do agrado dos pilotos e das equipas, como a possibilidade de poderem disputar em simultâneo o SUPERCARS Endurance (2 provas em Espanha e 2 em Portugal), já que os parâmetros técnicos e desportivos são idênticos aos do CPV, a grelha de provas em 2022 aponta para a introdução de algumas novidades face à época anterior.

O calendário do campeonato de 2022 engloba o regresso ao exigente e mítico traçado de Vila Real, enquanto para Portimão (30/31 julho) está a ser desenhada uma ação inovadora, de forma a conseguir trazer o público que se encontra de férias ao circuito.

Um dos pontos fortes do CPV 2022 será juntar na mesma grelha os GT4 com os TCR, sendo ainda admitidos alguns carros Cup na categoria GTC, cada um com o seu respetivo BoP. Esta foi a fórmula de sucesso do BoP utilizada nos SUPERCARS Endurance de 2021. Essa mesma fórmula, amplamente provada a nível internacional, será a pedra basilar para 2022, deixando antever 2 corridas de 45 minutos por fim de semana extremamente competitivas.

“Em equipa que ganha não se mexe, já diz o ditado popular, e estou extremamente confiante que o CPV, aderindo à regulamentação técnica utilizada em 2021 pelos SUPERCARS Endurance, vai ter o sucesso que desejamos. É nesse sentido que estamos a trabalhar e tenho a certeza que vamos conseguir alcançar aquele objetivo. Cada vez mais necessitamos de oferecer aos nossos clientes uma plataforma de competição que permita amortizar os seus investimentos nas viaturas em diversas competições na Península Ibérica e no resto da Europa e esta é uma delas”, sublinha Diogo Ferrão, da Race Ready.

CALENDÁRIO PROVISÓRIO 2022

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE VELOCIDADE

09/10 abril – Estoril

04/05 junho – Jarama

01/03 julho – Vila Real

30/31 julho – Portimão

24/25 setembro – Braga*

SUPERCARS ENDURANCE

04/05 junho – Jarama

30/31 julho – Portimão

10/11 setembro – Barcelona

18/20 novembro – Estoril

*Caso sejam feitas as obras necessárias para a homologação da pista