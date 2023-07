Vila Real, Tiago Monteiro: “Não podia deixar de vir e cumprimentar todos” (áudio) | AutoSport

Tiago Monteiro está em Vila Real para assistir ao último dia de festa na capital transmontana. O piloto português, acompanhado do seu filho Noah Monteiro, que tem dado cartas no karting internacional, fez questão de visitar o palco que tantas vezes o viu brilhar, lamentado o facto de não estar a correr. Mas Monteiro mostrou-se entusiasmado por ver as corridas que estão agendadas para o dia de hoje:

Foto: Bruno Taveira