Vila Real: Os primeiros tempos da manhã | AutoSport

Já foi dado o tiro de partida para a festa de Vila Real. O arranque foi feito com o calor matinal a fazer-se sentir e com os pilotos a experimentarem a pista, reasfaltada em várias zonas. Com as primeiras sessões de treinos livres já nos livros, temos as primeiras referências.

Ainda com pouco público, por força de ser ainda dia de trabalho, as equipas começaram a preparação para o fim de semana. O traçado do circuito foi alvo de obras de beneficiação e além do asfalto novo em várias zonas do traçado, houve também investimento no gradeamento que foi reforçado. Há outras infraestruturas que foram adicionadas ao Circuito, que daremos conta durante o fim de semana.

Quanto à ação em pista, os carros do CPV 1300 foram os primeiros em pista, com uma sessão em que Luís Alegria (Datsun 1200) se destacou com o melhor tempo. Com o registo de 2:25.069, Alegria foi o mais rápido de todo o pelotão e, logicamente, dos H75.

O CPV entrou em pista logo a seguir e ao vivo, as máquinas GT4 ficam muito bem em pista e prometem um bom espetáculo. A sessão ainda sofreu um percalço com o Porsche 911 Cup de Gonçalo Manahu e Manuel Castro a ter um pequeno toque, que ditou o fim da participação do carro nessa sessão, dando algum trabalho aos mecânicos. A dupla José Carlos Pires / Francisco Abreu (BMW M4) foi a mais rápida da sessão, como tempo de 2:07.309 seguida da dupla Manuel Gião / Carlos Vieira (Mercedes AMG GT4) a ficar a 0.209 da referência. No entanto, o tempo terá sido apagado, pois é a dupla Francisco Carvalho / Nuno Batista (McLaren 570 S GT4) a ficar com o segundo melhor tempo (melhor tempo dos GT4 Bronze). Daniel Teixeira fechou o top 3 à geral e carimbou o melhor tempo nos Turismos. A dupla Fábio Mota / Bruno Pires terminou o treino com problemas elétricos no seu Ginetta G55 GT4.

Seguiram-se os Clássicos em pista e foi Luís Delgado no Porsche 930 Turbo (H81) a ficar com o melhor registo do treino (2:11.159), seguido de Joaquim Jorge (H75 – Ford Escort RS1600) e João Novo (Gr.5 – Ford Escort Mk1).

Nos Legends foi Luís Barros (Ford Sierra RS500) a fazer o melhor tempo (2:15.212) do Treino Livre da manhã.

Nos Super Legends foi Vasco Barros (Mercedes 190 E) a destacar-se com o tempo de 2:14.591.

Segue-se a segunda sessão de treinos do CPV e os treinos cronometrados das competições da ANPAC.

