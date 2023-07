Vila Real: Os horários do fim de semana | AutoSport

Já foram publicados os horários provisórios para o fim de semana de Vila Real. Sem a corrida de resistência no menu, chegou a pensar-se o fim de semana seria reduzido a dois dias, mas teremos três dias de ação em pista. Com um horário mais desafogado, há mais tempo entre provas e o público pode caprichar mais no almoço.

Os horários foram mostrados na página da ANPAC, mas podem sofrer ainda alterações