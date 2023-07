Vila Real, Ni Amorim: “Na minha opinião, CPV como corrida principal e um bom troféu de suporte” | AutoSport

Ni Amorim marcou presença no Circuito de Vila Real para assistir ao vivo à festa na capital transmontana. Em declarações ao AutoSport, o presidente da FPAK fez um balanço positivo do evento e salientou que no futuro, o evento de Vila Real deveria dar primazia ao CPV, tornando-se o campeonato português na competição cabeça de cartaz, com um troféu como categoria de suporte. O presidente da FPAK reconheceu que faz pouco sentido equipas do CPV serem colocadas em zonas menos adequadas para a presença de equipas de competição, uma queixa referida ontem por Diogo Ferrão, responsável pela Race Ready, promotor do CPV: