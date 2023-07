Vila Real, José Fafiães: “Temos 110 carros e não temos queixas” | AutoSport

José Fafiães da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) confirmou em exclusivo ao AutoSport que, além do fim de semana estar a correr desportivo estar a correr bem no Circuito Internacional de Vila Real, não recebeu nenhuma queixa de qualquer um dos pilotos dos 110 carros inscritos para a ronda das competições que promovem, ao contrário do que demos conta com o promotor do CPV.