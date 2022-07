Vila Real, CPVC: Joaquim Jorge mais forte na corrida 1 | AutoSport

Joaquim Jorge foi o vencedor à geral da corrida 1 do CPVC. O piloto do Ford Escort RS 1600 levou a melhor perante a concorrência, vencendo também na categoria H75. No pódio ficou também Rui Costa (Ford Escort RS 1600) e Rui Alves (Ford Escort RS 1600) todos em H75. Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000) venceu nos GR.1, João Paulo Sousa (BMW 635 CSI) triunfou no GR.5, tal como João Vieira (Porsche 914-6 GT) em H71, Luis Delgado (Volvo 240 Turbo) em H85 e Pedro Poças (Porsche 924) em H81.

Resultados AQUI

Eduardo Leitão vence em Super Turismo

Os Super Turismo correram com os Clássicos na corrida 1 do fim de semana. Eduardo Leitão (Honda Civic Type R Atomic) foi o vencedor desta competição, depois de 10 voltas cumpridas ao traçado de Vila Real. Francisco Viola (Honda Civic Type R Atomic) e Rui Gonçalves (Honda Civic Type R) foram os homens que completaram o pódio da primeira corrida do fim de semana.

Resultados AQUI