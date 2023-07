Vila Real, CPVC: João Novo superou João Macedo Silva nos cronometrados | AutoSport

João Novo (Ford Escort MK1) venceu a discussão nos treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos por 0.078s sobre João Macedo Silva (Porche 911 RSR). Os homens do Ford e do Porsche laranja da Garagem Aurora foram acompanhados ainda por Luís Delgado (Porsche 930 turbo) que ficou a apenas 0.358s do melhor tempo.

João Novo foi ainda o piloto mais rápido entre o Grupo 5, Macedo Silva entre os concorrentes do H75 e Delgado no H81. Em H71 foi Vítor Costa (Lotus Elan) o mais rápido.

Resultados AQUI

Foto: Facebook ANPAC