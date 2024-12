Vila Real: ANPAC satisfeita com presença no cartaz de 2025

A ANPAC volta a estar presente no cartaz das corridas de Vila Real, que em 2025 voltam a contar com uma prova FIA, o TCR World Tour. Sendo presenta constante nos últimos anos, as competições da ANPAC continuam a atrair muitos fãs a Vila Real, palco onde a festa dos Clássicos é mais forte.

A direção da ANAPC revelou satisfação por fazer parte do recheado cartaz de 2025, ajudando a abrilhantar uma festa que se prevê de grande calibre:

“A ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos – congratula-se com o cartaz competitivo apresentado para o Circuito Internacional de Vila Real, que em 2025 celebra o centenário da cidade e o 54.º aniversário deste icónico evento.

Em conjunto com o TCR WORLD TOUR e o CPV, competições que bastante nos aprazem com a sua presença, a ANPAC apresenta os Clássicos, Clássicos 1300, Legends e Super Legends os quais reforçam a ligação única entre o passado e o presente do automobilismo, proporcionando ao público o espetáculo de máquinas que marcaram gerações e continuam a inspirar novas.

Agradecemos aos organizadores o esforço em integrar os nossos campeonatos neste evento de referência. Em 2025, regressaremos com grelhas extraordinárias e pilotos determinados a fazer deste centenário um momento memorável.”